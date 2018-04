Američani otestovali v Sýrii superstřely JASSM-ER. Všechny zasáhly svůj cíl

Spojenecká trojkoalice USA+Velká Británie+Francie v sobotu 14. dubna 2018 brzy ráno vypustila na tři cíle údajně spojené se syrským vojenským chemickým programem celkem 105 střel. V minulém článku jsme spekulovali, že jen samotné námořní spojenecké síly, které se v oblasti formovaly, mohly na Sýrii vypustit v jedné mohutné vlně na 450 střel, což by ruskou a syrskou PVO zřejmě úplně zahltilo.

Útok na syrské cíle provedly námořní a letecké jednotky. Američani vypálili celkově 66 střel s plochou dráhou letu tomahawk (USS Monterey křižník třídy Ticonderoga vypálil 30 tomahawků, USS Higgins torpédoborec třídy Arleigh Burke vypálil 23 tomahawků, USS Laboon torpédoborec třídy Arleigh Burke vypálil 7 tomahawků a ponorka třídy Virginie USS John Warner vypálila celkově 6 tomahawků) a dále dva americké bombardéry B-1B Lancer vypálily 19 střel JASSM-ER.

Britové ze svých letounů Tornado vypálili celkem 8 raket Storm Shadow. Francouzi vypustili na Sýrii z letounů Rafaele 9 střel SCALP a 3 střely SCALP odpálila i francouzská fregata Languedoc.

Svou premiéru na bojišti si odbyly americké střely vzduch-země JASSM-ER od společnosti Lockheed Martin, které Američani zařadili do svých ozbrojených sil teprve v roce 2014. Cílem těchto střel bylo výzkumné středisko chemických a biologických zbraní Barzá u Damašku (celkově mělo dopadnout na toto středisko 57 tomahawků a 19 střel JASSM-ER).

Střela AGM-158B JASSM-ER, je vylepšenou verzí střely AGM-158A JASSM. Oproti střele AGM-158A se vyznačuje vyšším doletem, který se zvedl z 370 km na 1000 km. Hlavní devizou střely je to, že letadla ji mohou vypálit v dostatečné vzdálenosti od cíle, a letouny se tak nemusí vystavovat nepřátelské PVO. Střely se mají vyznačovat vysokou přesností, velmi těžkou odhalitelností nepřátelskými radarovými systémy a vysokou odolností proti rušení.

Střela ničí cíl bojovou hlavicí o hmotnosti 450 kg, a konečné navedení na cíl zajišťuje infračervená naváděcí soustava s automatickým rozpoznávání cílů. Střela je ideální na ničení nepřátelských kompletů PVO, radarových a velitelských stanovišť, případně může být využita k útoku na pozice balistických raket nebo na podzemní, či betonové konstrukce chránící např. zbraně hromadného ničení.

Již brzy by Američani měli zařazovat do výzbroje nejnovější variantu AGM-158C LRASM, což bude protilodní střela, viz. promo video.