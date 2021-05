Epic Games Store rozdává tento týden zdarma hru NBA 2k21

Digitální distribuční platforma Epic Games Store nabízí tento týden zdarma AAA sportovní hru NBA 2k21, která se běžně na Epicu prodává za 1600 korun. Nyní máte příležitost si tuto hru stáhnout zdarma a nabídka pro bezplatné přidání do vaší knihovny na Epicu trvá až do 27. března. Tak jako každý týden to musíte stihnout do čtvrteční 17. hodiny.

Za hrou NBA 2k21 stojí herní vývojáři z Visual Concepts a vydavatelem je společnost 2k Sports. Společnost Visual Concepts byla založeno v roce 1988 a její hlavní sídlo se nachází ve městě Novato v Kalifornii. Visual Concepts nyní provozuje 9 studií po celém světě a na svém kontě už má desítky videoher, převážně sportovních titulů. V posledních několika letech se výhradně zaměřuje na NBA hry (basketbal) nebo na WWE hry (profesionální wrestling).

Hra NBA 2k21 se může pochlubit detailním zpracováním hráčů a nabízí i něco jako příběhovou kampaň (příběhový režim), kdy si v roli mladého Juniora postupně buduje svou hráčskou basketbalovou kariéru. Na metacriticu si ale hra v hodnocení moc dobře nevede. Od profesionálních recenzentů si vysloužila na PC platformě hra metascore 67 a mezi uživateli pak velmi nízké hodnocení 1,1. Hra vyšla na PC a herních konzolích PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a na Nintendo Switch.

Hru NBA 2k21 si můžete zdarma stáhnout na tomto odkazu.