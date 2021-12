Epic rozdává další hry zdarma: Na vyzvednutí 14 z 15 máte čas do čtvrtka 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (30.12.) získat zdarma videohru Salt and Sanctuary.

Za hrou Salt and Sanctuary stojí američtí herní vývojáři ze studia Ska Studios. Ve hře hrajete za postavu námořníka, který ztroskotá na neznámém ostrově. Vašim úkolem bylo po moři dopravit jistou princeznu ke králi nepřátelské země, za kterého se měla provdat a odvrátila by tak hrozící válku. Bohužel vaši loď napadnou piráti a dokonce i první boss ve hře Kraken. Ať už je porazíte nebo ne, tak stejně ztroskotáte a vašim jediným úkolem je najít princeznu nebo alespoň zjistit co se s ní stalo. Příběh hry postupně odhalujete z rozhovorů s různými NPC postavami.

Hru Salt and Sanctuary lze charakterizovat jako 2D akční RPG plošinovku zkombinovanou s metroidvania subžánrem, kde nové oblasti odemykáte získáváním nových schopností. Někteří recenzenti tuto hru zařadili do souls-like žánru a svou obtížností se může měřit s Dark Souls hrami. Z poražených nepřátel získáváte sůl a zlato, které můžete využít k vylepšování vaši postavy a výbavy. Musíte si ale dávat pozor na všudypřítomnou smrt z rukou nepřátel, protože jakmile zemřete, tak máte jen jednu možnost získat zpět pečlivě sbíranou sůl, která slouží k vylepšování vaší postavy. Hra vyšla v roce 2016 a běžně se prodává na Epicu za 380 korun.

Hra Salt and Sanctuary si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 84 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,8.

Salt and Sanctuary si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.