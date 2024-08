Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče akčních her a mlátiček

Od 8.8. do 15.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry CYGNI: All Guns Blazing a DNF Duel.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra CYGNI: All Guns Blazing vyšla letos v srpnu a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia KeelWorks. Akci CYGNI: All Guns Blazing zasadili tvůrci do budoucnosti, kdy lidstvo kolonizuje vesmír. Problémy začínají po objevení pozůstatků ztracené civilizace na planetě Cygni. Pozemské síly jsou zdecimovány náhlým útokem biomechanických mimozemšťanů. Ve hře se hráč ujímá role jednoho z mála přeživších pilotů na plynetě Cygni. Na vašich bedrech bude spočívat osud celého lidstva.

Tvůrci hry CYGNI: All Guns Blazing se snažili přivést žánr shoot’em up do nové éry, přičemž zachovali klíčové rysy tohoto žánru. V souladu s klasickou koncepcí spočívá zábava v arkádovém boji proti vlnám nepřátel a náročným bossům. K dispozici je jen jedna loď (viděná z ptačí perspektivy), která má ochranné štíty, ale ty bohužel nestačí na přežití masivního útoku. Proto je nutné vyhýbat se laserům, raketám, mechanickým chapadlům a dalším „dárečkům“, které na vás mimozemšťané bohatě sypou. Hráč může přepínat mezi obranou a útokem, přesměrováním energie buď do zbraní, nebo do štítů podle situace na bojišti. Pomoci mohou také nalezené vylepšení (power-upy), které umožňují používat jaderné střely a další upgrady.

Na Epicu se CYGNI: All Guns Blazing běžně prodává za 699 korun a dohrání hry vám zabere necelé dvě hodiny vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81. Od hráčů pak metaskóre 5,9.

Druhá hra DNF Duel vyšla v roce 2022 a za hrou stojí herní vývojáři ze studií NEOPLE Inc., Arc System Works, EIGHTING Co., Ltd. a korejské herní vydavatelství NEXON Korea Corporation. Jedná se o 2,5D bojovku zasazenou de vesmíru Dungeon & Fighter. Pokud pamatujete videoherní éru 90. let a v ní přehršel bojovek, které odstartovaly série Mortal Combat nebo Street Fighter a tyto bojovky vás bavily, tak vás možná zaujme i tato hra.

Ve hře DNF Duel vás čeká celkem 16 postav známých z klasického RPG Dungeon & Fighter a celkem 8 odlišných prostředí, ve kterých se uskuteční bojová klání. Každá z postav má vlastní charakteristické chvaty a silné stránky, které vám pomohou porazit své soupeře. Na výběr máte celkem tři režimy hry, jsou to online režim, místní režim pro jednoho hráče a tréninkový režim. Online režim nabízí na výběr Ranked Match, Player Match a Ranking. Místní režim pak Free Battle, Story Mode, Arcade Mode a Survival Mode. A pro úplné začátečníky je připravený tréninkový režim s Training Mode a Tutorial.

Na Epicu se DNF Duel běžně prodává za 1319 korun a dohrání Story Mode vám zabere přibližně hodinu a půl vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79. Od hráčů pak metaskóre 5,5.

Hru DNF Duel můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru CYGNI: All Guns Blazing zdarma na tomto odkazu.