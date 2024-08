Epic rozdává zdarma hned čtyři hry

Od 29.8. do 5.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel a Wild Card Football.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Dnes už legendární hra Fallout vyšla v roce 1997 a vyvinuli ji američtí herní vývojáři ze studia Interplay Productions. Hru asi není nutno sáhodlouze představovat, protože většina z vás ji už někdy hrála (ti starší) nebo alespoň o ní něco málo zaslechla (ti mladší).

Váš hrdina žije v post-apo světě a jeho domovem je podzemní protiatomový kryt Vault 13. Bohužel se ve vašem Vaultu pokazí čip na úpravu vody a tak vašemu hrdinovi nezbývá nic jiného, než vyrazit do post-apo pustiny a najít někde nový čip a zajistit tak vašemu protiatomovému krytu pitnou vodu. K průzkumu vás čeká celkem 13 lokací a několik náhodných speciálních setkání na mapě světa. Celou hru dohrajete přibližně za 23 hodin. Na metacritic získal Fallout 1 od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 89 a od hráčů 8,7.

Fallout 2 vyšel v roce 1998 a stojí za ním američtí herní vývojáři ze studia Black Isle Studios. Příběh se odehrává 80 let po událostech v prvním díle. Hlavní hrdina je tentokrát vesničan, jehož vesnici hrozí kvůli neúrodě a suchu zkáza. Existuje ale jedno tajemné zařízení s názvem GECK, které je určeno k obnově světa po jaderné katastrofě a může tak hrdinovu vesnici zachránit. Vašim úkolem je tedy GECK najít. Hra nabobtnala co do obsahu a čeká vás k průzkumu 22 lokací a opět nějaká ta speciální náhodná setkání na mapě světa. Celou hru dohrajete přibližně za 47 hodin. Na metacritic získal Fallout 2 od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 86 a od hráčů 9,1.

Hra Fallout Tactics: Brotherhood of Steel vyšla v roce 2001 a vyvinuli ji australští herní vývojáři ze studia Micro Forté. Jedná se o taktickou strategickou hru, ve které ovládáte skupinu zasvěcenců Bratrstva oceli. Dočkáte se méně dialogů a více akce, kde nejprve v bunkru Bratrstva oceli dostanete zadání mise, pak vyzbrojíte své rekruty a vyrazíte splnit misi. Celkem na vás čeká 22 misí ke splnění a pokud jste milovali sérii Jagged Alliance, tak se vám může zalíbit i tato hra. Hru dohrajete přibližně za 30 hodin. Na metacritic získal Fallout Tactics: Brotherhood of Steel od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 82 a od hráčů 7,6.

Čtvrtá hra Wild Card Football vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Saber Interactive. Wild Card Football je sportovní hra zaměřená na americký fotbal s důrazem na zručnost a rychlé reakce. Hru vyvinulo studio Saber Interactive ve spolupráci s NFLPA (NFL Players Association) a OneTeam. Základem hratelnosti ve Wild Card Football jsou zápasy, ve kterých vedeme svůj vlastní tým. Složení týmu si určujeme sami. Vybíráme si hráče z řad skutečných hvězd amerického fotbalu, jako jsou Colin Kaepernick, Jalen Hurts, Justin Jefferson nebo Aaron Donald. Kromě toho, že rozhodujeme, kteří hráči budou součástí našeho týmu, tak hra nám také umožňuje vybrat barvy týmu, jeho logo a domácí stadion.

Hra přistupuje k pravidlům amerického fotbalu netradičním způsobem. Díky tzv. "divokým kartám" můžeme během zápasů rychle změnit průběh hry a poskytnout svým hráčům různá vylepšení, jako je neviditelnost nebo energetické štíty. Postupem času ve hře odemykáme nové sportovce i dříve nedostupné karty. Hru Wild Card Football můžeme hrát buď sami, nebo v režimu pro více hráčů.

Klasickou kolekci her Fallout (tři hry) můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Wild Card Football zdarma na tomto odkazu.