USA začaly stavět novou jadernou raketonosnou ponorku. Ponese balistické střely

Společnost Huntington Ingalls Industries zahájila stavební práce na zbrusu nové ponorce pojmenované Columbia, která patří do nové třídy SSBN Columbia, jež má za cíl nahradit minulou generaci ponorek spadající do třídy Ohio.

Slavnostní ceremonie proběhla minulý týden 23. května v docích Newport News, kde došlo k prvnímu slavnostnímu řezání ocelových dílů pro novou ponorku. Nová raketonosná ponorka Columbia má přitom představovat nový kvalitativní skok pro americké námořnictvo.

Co do velikosti je na tom Columbia podobně jako minulá generace SSBN Ohio. Columbia bude měřit na délku 171 metrů a na šířku 13 metrů. Ponorky minulé generace SSBN Ohio jsou o chlup menší. Jejich délka je 170,7 metrů a šířka 12,8 metrů. Výtlak nové ponorky Columbia by měl být pod hladinou vyšší o 2000 tun oproti současné generaci Ohio. Výtlak Columbie pod hladinou by se měl pohybovat kolem 20700 tun.

Oproti ponorkám třídy Ohio bude Columbia mnohem tišší a bude vybavena těmi nejmodernějšími elektronickými systémy. Z Columbie budou moci startovat jako z mateřské platformy různé podmořské drony a hlavním posláním ponorky bude jaderné odstrašení.

Ponorka Columbia bude vybavena celkem 16 odpalovacími šachtami pro modernizované balistické střely Trident ll D5. Tyto střely mohou nést až 8 jaderných hlavic W88 o síle 475 kt TNT nebo až 14 jaderných hlavic W76 o síle 100 kt TNT. Předpokládá se, že v budoucnosti budou vybaveny ponorky třídy Columbia úplně novými balistickými střelami.

První plavidlo Columbie získá americké námořnictvo v roce 2027, přičemž na svou první operační hlídku ponorka vyrazí v roce 2031. U ponorky Columbie nebude nutná výměna paliva v jaderném reaktoru. Aktivní služba ponorky Columbie je odhadována na 42 let. Celkem má americké námořnictvo získat 12 ponorek nové třídy Columbia, kterými nahradí 14 ponorek současné SSBN generace Ohio.