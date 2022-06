Ve vývoji je PlayStation 4 / PlayStation 5 emulátor pro Windows

Před více než půl rokem jsme se zmínili o emulátoru Spine, který umožnil hrát několik jednoduchých her z herní konzole PS4 na PC. Hlavní nevýhodou pro běžné uživatele bylo to, že tento emulátor byl výhradně určen pro OS Linux. Už uběhl nějaký ten čas, a tak se podívejme, co se za tu dobu změnilo na emulační scéně PS4 pro osobní počítače.

Vývoj emulátoru Spine zdárně pokračuje a dále jsou ve vývoji hned dva emulátory PS4, které jsou určené pro OS Windows a na YouTube mají nějaká videa ukazující pokrok v emulaci. Jeden z nich má přitom podporovat i hry z herní konzole PlayStation 5 (alespoň do budoucna). Emulátor PlayStation 4 / PlayStation 5 nese název Kyty a existuje ve velmi rané verzi 0.1.0. Kyty je určen pro 64bitovou verzi Windows 10 a umožňuje spustit a hrát několik jednodušších her z PS4. U PS5 her zatím není implementována grafika. Podle Githubu projektu se uživatelé mohou setkat s grafickými glitchi, pády, zamrzáním obrazu a propady fps u PS4 her. Zatím není implementován audio vstup/výstup, mp4 video, síťová podpora a funkce multi-user.

Jak to aktuálně vypadá s emulátorem Kyty a jednoduššími hrami se můžete podívat na YouTube kanálu John GodGames věnovanému emulaci:

Dalším projektem je emulátor fpPS4, který je určen pro Windows 7 64-bit a vyšší. Umožňuje hrát jednoduché hry jako Sonic Mania nebo We Are Doomed. Je určen pro emulaci PS4 her na PC.

A nakonec se podívejme na pokrok ve vývoji u emulátoru Spine, který umožňuje hrát některé hry z PS4 (nyní už i hry s 3D grafikou) na PC, ale je určen pro OS Linux.

Hra Little Town Hero

Hra AeternoBlade

Je jasné, že než tyto emulátory rozběhají AAA tituly z PS4 na PC, tak uběhne ještě několik let. Hlavním tahounem vývoje emulátorů bude komunitní financování přes Patreon. Komunitní financování je důležité, aby se vývojáři mohli věnovat práci na emulátoru na plný úvazek. Např. dnes zdaleka nejpopulárnější emulátor herní konzole Nintendo Switch, který nese název Yuzu a umožňuje hrát hry určené pro Switch na PC vybere na svůj vývoj měsíčně kolem 450 000 korun, takže se vývojáři mohou věnovat tomuto emulátoru na plný úvazek. Emulátor RPCS3, který umožňuje hrát hry z PS3 na PC vybere za měsíc kolem 65 000 korun na další vývoj. Měly už začít práce i na emulátoru RPCS4, který někdy v budoucnu má umožnit hrát hry z PS4 na osobních počítačích.