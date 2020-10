Elon Musk zavede internet na Marsu, aby lidské kolonie mohly komunikovat se Zemí

Zdroj

Nedávno jsme vás informovali o tom, že společnost Nokia se má postarat o zasíťování Měsíce 4G mobilní sítí. Elon Musk se svou společností SpaceX chce zase postoupit o krok dál a plánuje zavedení sítě Starlink, ale na Marsu. Potvrdila to Gwynne Shotwell, prezidentka a hlavní provozní ředitelka společnosti SpaceX.

Podle jeho domněnek je více než jasné, že poté, co se povede dostat první lidi na Mars a co zde začne vznikat nějaké vědecké centrum, bude potřeba, aby byli schopni efektivně komunikovat jednak mezi sebou a jednak se Zemí. Nejde však pouze o to vybudovat síť satelitů, ale bude potřeba zřídit masivní komunikační kanál mezi Zemí a Marsem.

Shotwell si zároveň myslí, že je velice důležité, aby se lidská rasa stala více multiplanetární. Nejde však podle ní v praxi o to, abychom opustili naši současnou planetu, ale je dobrý mít připravený záložní plán pro případ, že na Zemi nebude možné již déle přebývat.

Sama pak prohlásila, že umožnit lidem přebývat na jiné planetě byl Elonův záměr již při zakládání společnosti SpaceX:"Elon založil tuto společnost s jediným cílem – vybudovat tuto transportní schopnost, která by umožnila lidem přesunout se na jiné planety. Pamatuji si, když jsem v roce 2002 s Elonem mluvila, a on měl tak ambiciózní cíl. V té době to znělo naprosto šíleně a nyní, téměř o 20 let později, už to nezní tak šíleně. “