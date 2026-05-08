Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a simulátorů
Od 7.5. do 14.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Arranger: A Role-Puzzling Adventure a Trash Goblin.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra Arranger: A Role-Puzzling Adventure vyšla v roce 2024 a stojí za ní americké studio Furniture & Mattress. Jedná se o logickou adventuru, na jejímž vývoji se podílel mj. jeden z tvůrců kultovní logické plošinovky Braid. Arranger: A Role-Puzzling Adventure nás přenese do fantasy světa a umožní nám vžít se do role hlavní hrdinky jménem Jemmy. Naše hlavní hrdinka se rozhodne opustit své malé městečko, aby zjistila, kým vlastně je. Cestou však objeví podivnou, statickou sílu, která vládne její zemi. Kromě nalezení svého místa ve světě se jejím cílem stává i boj proti kultuře stagnace.
Ve hře sledujeme dění z pohledu shora. Během hraní prozkoumáváme fantasy herní svět, přičemž hlavní hrdinku neovládáme přímo. Lokace jsou zpracovány jako desky pokryté sítí čtvercových polí, jejichž řady můžeme posouvat vodorovně nebo svisle. Díky tomu mají jak průzkum světa, tak i souboje s nepřáteli podobu logických hádanek, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Grafické zpracování hry je vytvořeno kresleným stylem.
Druhá hra Trash Goblin vyšla v roce 2025 a a stojí za ní britské studio Spilt Milk Studios. Přestože je čištění předmětů činnost vyžadující pečlivost, může přinášet i spoustu zábavy a zároveň nabídnout možnost relaxace. Nezávislé studio Split Milk Studios se rozhodlo udělat z této činnosti základ simulátoru fantasy obchůdku s názvem Trash Goblin.
V Trash Goblin sledujeme dění z pohledu první osoby. Hlavní náplní hry je příprava zboží k prodeji a obsluha zákazníků. Jelikož většina předmětů se k nám dostává špinavá nebo poškozená, musíme se o ně nejprve řádně postarat. Odsekávání nečistot, drhnutí houbičkou nebo připevňování chybějících částí je zde zpracováno formou miniher.
Předměty připravené k prodeji nabízíme zákazníkům navštěvujícím náš obchůdek. Setkání s nimi představují příležitost poznat jejich jedinečné osobnosti a příběhy. Jejich návštěvy nám zároveň přinášejí výdělek a získané peníze můžeme investovat do nákupu stále pokročilejších nástrojů a vylepšení obchodu.
První z nich nám umožňují šetřit čas. Například díky vaničce na namáčení, ve které se předměty čistí samy, zatímco my klidně spíme. To je důležité, protože hra obsahuje limit činností, které můžeme během dne vykonat. Druhá vylepšení pak umožňují např. lepší vystavení prodávaného zboží. Kromě toho se můžeme zaměřit i na vzhled samotného obchodu a pomocí dekorací, rostlin, tapet a dalších ozdob z něj vytvořit více útulnější místo.
Hru Arranger: A Role-Puzzling Adventure můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Trash Goblin zdarma na tomto odkazu.
Epic Games Store