Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče simulátorů
Od 19.3. do 26.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Electrician Simulator. V této hře se ujmete role elektrikáře.
Hra vyšla v roce 2022 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Take IT Studio. Electrician Simulator je simulátorem, který nám umožňuje vyzkoušet si práci elektrikáře. Dění sledujeme z pohledu první osoby. Vžíváme se do role elektrikáře na volné noze, takže náš virtuální pracovní život se odvíjí od zakázky k zakázce.
Zpočátku plníme poměrně jednoduché úkoly, jako je montáž zásuvek, výměna lustrů nebo šroubování žárovek. Postupně se nám však zpřístupňují složitější a lépe placené zakázky, díky nimž si můžeme vyzkoušet opravy porouchaných zařízení, mezi nimiž najdeme například herní ovladače, fény nebo telefony, případně pokládání kabelů a vytváření elektrických instalací v domech či kancelářích.
Naším „oknem do světa“ je zde počítač připojený k internetu, jehož prostřednictvím vyhledáváme zakázky a zároveň nakupujeme vybavení potřebné k práci. Základnou je náš dům spolu s garáží a dílnou. Část vydělaných peněz můžeme investovat do nábytku a dekorací. Hra se na Epicu běžně prodává za 390 korun a její dohrání vám zabere přibližně 9 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 60 a od hráčů uživatelské skóre 6,4.
Dále můžete na Epicu získat zdarma prémiový balíček do hry World of Warships. Jedná se o dobře známou online akční hru, která se zaměřuje na námořní bitvy mezi hráči. Herní mechanika je hybridem mezi simulací a arkádovou hrou. Hra využívá free-to-play model s mikrotransakcemi a byla vyvinutá společností Wargaming, studiem známým tituly jako World of Tanks a World of Warplanes. Na Epicu získáte nyní zdarma balíček v hodnotě 506 korun, který vám umožní získat prémiový japonský torpédoborec Tachibana a pět kamufláží.
Hru Electrician Simulator můžete získat zdarma na tomto odkazu a prémiový balíček do hry World of Warships zdarma na tomto odkazu.
