Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a akčních her
Od 9.4. do 16.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Prop Sumo a TOMAK: Save the Earth Regeneration.
Hra Prop Sumo vyšla letos a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Barrel Roll Games. Toto studio se specializuje na multiplayerové tituly a v minulosti vytvořilo hru Witch It, ve které se hráči účastnili hry na schovávanou mezi čarodějnicemi a vesničany, kteří je lovili. V Prop Sumo sledujeme dění z pohledu třetí osoby a základ hratelnosti tvoří dynamické souboje. Útočíme na nepřátele útoky zblízka, odtlačujeme je od okrajů hrací plochy a používáme proti nim různé předměty, jako jsou magnetické miny a výbušniny. Hra se odehrává na rozmanitých místech, jako jsou říční údolí, lávová jezera nebo džungle.
Hra nám dává k dispozici širokou škálu postav rozdělených do různých váhových kategorií a vybavených unikátními schopnostmi, které lze využívat v boji. Patří mezi ně například sud, houpací koník, magnet, slunečnice nebo křeslo.
Výměnou za vítězství sbíráme kupóny, které odemykají nové schopnosti a předměty. Nechybí ani možnosti přizpůsobení postavy díky široké nabídce kosmetických doplňků. Jednotlivé doplňky lze nejen nasazovat, ale také otáčet a měnit jejich velikost aby co nejlépe seděly zvolené postavě. Hra je zaměřena na online multiplayer až pro šest hráčů.
Dále u příležitosti oslav 25. výročí hry Tomak: Save the Earth máte možnost získat hru TOMAK: Save the Earth Regeneration. Jedná se o bizarní simulátor randění říznutý s vizuální novelou, ve kterém pečujete o hlavu ženy zasazenou v květináči. Jedná se totiž o bohyni lásky uvězněnou v květináči. Za hrou stojí jihokorejské studio Netmarble Monster.
Bohové se rozhodli, že Země je odsouzena k zániku, protože podle nich už neexistuje pravá láska a svět bez ní nehodlají tolerovat. Jedinou odpůrkyní je Evian. Bohyně lásky, která trvá na tom, že lidstvo má stále naději. Ostatní bohové nakonec ustoupí a dají jí tři roky na to, aby dokázala, že lidé jsou skutečně schopni milovat. Pokud se jí během této doby podaří zamilovat se do člověka a on do ní, tak Země bude zachráněna. Má to však háček. Odmítnou ji poslat na Zem v celém těle. Evian tak musí sestoupit pouze jako hlava umístěná v květináči a přesto najít člověka, který se do ní dokáže zamilovat i v této podobě.
Tento seznamovací simulátor zaměřený na statistiky je podobný hře Tokimeki Memorial. Během tří herních let a napříč různými příběhovými událostmi dostávají hráči mnoho možností jak svůj vztah rozvíjet. Pokud se hráčově postavě a Evian podaří zamilovat se před uplynutím tří let, tak lidstvo bude zachráněno. V opačném případě je odsouzeno k zániku.
Jde také částečně o vizuální novelu s různými lokacemi, které lze navštívit a dalšími postavami, které lze potkat, stejně jako se smutnými příběhy které lze prožít. Hlavní náplní je však interakce s hlavou v květináči. Můžete jí například přiložit mikrofon k obličeji aby mohla zpívat, dát jí napít vodu nebo ji nakrmit hamburgerem, čímž ji zdánlivě proměníte v běžnější anime dívku. Je zde mnoho statistik, které je třeba sledovat při péči o její potřeby, přičemž příběh se mění podle toho, jak silné pouto se vám s bohyní v květináči podaří vytvořit.
Hru Prop Sumo můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru TOMAK: Save the Earth Regeneration na tomto odkazu.