Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a akčních her

Pátek, 10 Duben 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky simulátorů a akčních her.
Od 9.4. do 16.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Prop Sumo a TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Prop Sumo vyšla letos a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Barrel Roll Games. Toto studio se specializuje na multiplayerové tituly a v minulosti vytvořilo hru Witch It, ve které se hráči účastnili hry na schovávanou mezi čarodějnicemi a vesničany, kteří je lovili. V Prop Sumo sledujeme dění z pohledu třetí osoby a základ hratelnosti tvoří dynamické souboje. Útočíme na nepřátele útoky zblízka, odtlačujeme je od okrajů hrací plochy a používáme proti nim různé předměty, jako jsou magnetické miny a výbušniny. Hra se odehrává na rozmanitých místech, jako jsou říční údolí, lávová jezera nebo džungle.

Hra nám dává k dispozici širokou škálu postav rozdělených do různých váhových kategorií a vybavených unikátními schopnostmi, které lze využívat v boji. Patří mezi ně například sud, houpací koník, magnet, slunečnice nebo křeslo.

Výměnou za vítězství sbíráme kupóny, které odemykají nové schopnosti a předměty. Nechybí ani možnosti přizpůsobení postavy díky široké nabídce kosmetických doplňků. Jednotlivé doplňky lze nejen nasazovat, ale také otáčet a měnit jejich velikost aby co nejlépe seděly zvolené postavě. Hra je zaměřena na online multiplayer až pro šest hráčů.

Dále u příležitosti oslav 25. výročí hry Tomak: Save the Earth máte možnost získat hru TOMAK: Save the Earth Regeneration. Jedná se o bizarní simulátor randění říznutý s vizuální novelou, ve kterém pečujete o hlavu ženy zasazenou v květináči. Jedná se totiž o bohyni lásky uvězněnou v květináči. Za hrou stojí jihokorejské studio Netmarble Monster.

Bohové se rozhodli, že Země je odsouzena k zániku, protože podle nich už neexistuje pravá láska a svět bez ní nehodlají tolerovat. Jedinou odpůrkyní je Evian. Bohyně lásky, která trvá na tom, že lidstvo má stále naději. Ostatní bohové nakonec ustoupí a dají jí tři roky na to, aby dokázala, že lidé jsou skutečně schopni milovat. Pokud se jí během této doby podaří zamilovat se do člověka a on do ní, tak Země bude zachráněna. Má to však háček. Odmítnou ji poslat na Zem v celém těle. Evian tak musí sestoupit pouze jako hlava umístěná v květináči a přesto najít člověka, který se do ní dokáže zamilovat i v této podobě.

Tento seznamovací simulátor zaměřený na statistiky je podobný hře Tokimeki Memorial. Během tří herních let a napříč různými příběhovými událostmi dostávají hráči mnoho možností jak svůj vztah rozvíjet. Pokud se hráčově postavě a Evian podaří zamilovat se před uplynutím tří let, tak lidstvo bude zachráněno. V opačném případě je odsouzeno k zániku.

Jde také částečně o vizuální novelu s různými lokacemi, které lze navštívit a dalšími postavami, které lze potkat, stejně jako se smutnými příběhy které lze prožít. Hlavní náplní je však interakce s hlavou v květináči. Můžete jí například přiložit mikrofon k obličeji aby mohla zpívat, dát jí napít vodu nebo ji nakrmit hamburgerem, čímž ji zdánlivě proměníte v běžnější anime dívku. Je zde mnoho statistik, které je třeba sledovat při péči o její potřeby, přičemž příběh se mění podle toho, jak silné pouto se vám s bohyní v květináči podaří vytvořit.

Hru Prop Sumo můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru TOMAK: Save the Earth Regeneration na tomto odkazu.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 11. ze 14 do pondělních 17:00

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store dále pokračuje ve své každoroční sváteční akci rozdávání her zdarma. Pospěšte si a získejte jedenáctou hru zdarma, která potěší milovníky RPG her, H. P. Lovecrafta a mytologie Cthulhu.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče strategických a karetních her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky strategických tahových her a roguelike karetních her.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a stříleček

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur a stříleček.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 10. ze 14 do nedělních 17:00

Nezapomeňte si dnes vyzvednout zdarma další hru ze speciální sváteční akce obchodu Epic Games Store. Desátá videohra potěší milovníky fantasy RPG her.

Epic rozdává zdarma dvě hry

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky strategických her a stříleček.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi