Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a stříleček
Od 26.3. do 2.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Havendock a Hyper Echelon.
Hra Havendock vyšla v roce 2025 a stojí za ní singapurské studio YYZ Studio. Jedná se o simulátor, ve kterém se snažíme od základů vybudovat prosperující kolonii. Ve hře Havendock sledujeme dění z pohledu třetí osoby, i když okolí můžeme pozorovat také z ptačí perspektivy. Dobrodružství začínáme vytvořením postavy, v jejíž roli vybudujeme osadu uprostřed oceánu. Abychom toho dosáhli, shromažďujeme suroviny a stavíme další objekty, čímž krok za krokem činíme městečko soběstačným.
Hra umožňuje pěstovat plodiny a na jejich základě připravovat jídla, chovat zvířata, vytvářet výrobní řetězce a také provádět výzkum nových technologií. Díky nim se postupně rozšiřuje škála dostupných možností. Kromě toho získáváme užitečné a stále pokročilejší vybavení, od kávovaru přes destilátor vody až po raketu, elektrárnu či roboty, kteří nás zastupují při jednotlivých činnostech.
Než nás však stroje zbaví nutnosti špinit si ruce, můžeme část povinností svěřit jiným trosečníkům, které přijímáme pod svou střechu. Hra umožňuje přidělovat jim konkrétní úkoly a zároveň nás nutí sledovat jejich potřeby. Péče o ně se vyplácí, protože když máme více volného času, můžeme jej věnovat průzkumu okolí a odhalování jeho tajemství, včetně cenných nalezišť. Grafické zpracování hry Havendock je vytvořeno technikou low poly.
Druhá hra Hyper Echelon vyšla v roce 2021 a stojí za ní švýcarské studio GangoGames. Zlatá éra stříleček typu shoot’em up připadla na 80. a 90. léta 20. století, kdy slavily triumf na arkádových automatech. Nicméně v průběhu následujících dekád nechyběli vývojáři, kteří vytvářeli nové zástupce tohoto žánru. Jedním z nich je nezávislé studio GangoGames, stojící za hrou Hyper Echelon.
Hyper Echelon nás zavádí do galaxie Cyan. Během hry se ujímáme role pilota Královských vesmírných sil, který představuje poslední naději obyvatel této části vesmíru v boji proti zlověstné mimozemské síle známé jako EXODON.
Ve hře sledujeme dění z pohledu shora. Během hraní se ujímáme role pilota malého jednomístného stíhače nazvaného Titan a spolu s jedním z wingmanů, které odemykáme v průběhu postupu hrou, plníme další úkoly. Mise nás zavádějí do různých světů a spočívají v likvidaci nepřátel a hledání konkrétních předmětů. Naše výkony jsou hodnoceny a pokud chceme získat nejvyšší hodnost, vyplatí se splnit všechny rozkazy včetně i těch speciálních.
Do cesty se nám staví početní běžní nepřátelé i mocní bossové. Bojujeme s využitím výzbroje instalované na Titanu i pomocí speciálních bojových schopností, mezi nimiž najdeme jak ofenzivní, tak defenzivní dovednosti a také například zpomalování času.
Mezi jednotlivými misemi se přesouváme na vesmírný transportér Starhulk, který slouží jako naše mobilní základna. Na jeho palubě vylepšujeme Titana, upravujeme jeho arzenál a instalujeme různá vylepšení, díky nimž jsme v boji stále efektivnější. Kromě standardních upgradu lze odemknout i vzácné kusy označované jako Star Carts, spojené s unikátními bonusy, které např. umožňují vylepšovat wingmany.
Hyper Echelon lze hrát sólo nebo v kooperativním režimu na sdílené obrazovce. Kromě příběhové kampaně je k dispozici arkádový režim, dále režim přežití založený na procedurálně generovaných úrovních a také boss rush, který nás nutí bojovat s bossy v rychlém sledu za sebou. Celek doplňují čtyři úrovně obtížnosti, které ovlivňují to, jakým jednotkám čelíme. Hra je zpracována pixeartovým grafickým stylem.
Hru Havendock můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Hyper Echelon na tomto odkazu.
