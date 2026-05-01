Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče fantasy strategických her

Pátek, 1 Květen 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší milovníky fantasy strategických her.
Od 30.4. do 7.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Oddsparks: An Automation Adventure.

Hra vyšla v roce 2025 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Massive Miniteam. Jedná se o strategickou hru okořeněnou o prvky adventury a simulátoru. Ve hře se podíváme do fantasy světa, v němž musíme odhalit jeho největší tajemství a zjistit informace ohledně stvořitele bytostí známých jako Sparks. V Oddsparks: An Automation Adventure sledujeme dění z ptačí perspektivy.

Abychom splnili nám svěřený úkol, tak musíme od základů budovat efektivně fungující a plně automatizované dílny, ve kterých se pohybují pracovníci označovaní jako Sparks. Naše projekty musí být optimalizovány z hlediska průchodnosti, přičemž situaci komplikuje fakt, že zde nenajdeme dopravní pásy a všechny suroviny jsou přenášeny ručně našimi dělníky.

Tím to nekončí, protože hra nám umožňuje také volně se procházet barevným světem ve společnosti skupinek dělníků Sparks. Čekají v něm nejen malebná místa k návštěvě, ale i různí nepřátelé k poražení. S protivníky svádíme dynamické souboje a na bojišti nás aktivně podporují bytosti, které nás následují.

Při průzkumu okolí můžeme narazit na užitečné suroviny, místa vhodná pro stavbu dalších dílen nebo informace posouvající příběh kupředu. Ve světě hry navíc potkáváme různé postavy, které nám zadávají úkoly, jejichž plnění nám zpřístupňuje nové budovy a konstrukce. Ty pak můžeme stavět ve svých dílnách. Zábavu zpestřuje skutečnost, že světy jsou generovány procedurálně, takže každý další svět vypadá jinak než ten předchozí.

Hru Oddsparks: An Automation Adventure lze hrát sám nebo v kooperaci přes internet. Grafické ztvárnění hry je zpracováno v jednoduchém kresleném stylu.

Dále můžete získat na Epicu zdarma placený balíček pro free-to-play hru Firestone Online Idle RPG.

Hru Oddsparks: An Automation Adventure můžete získat zdarma na tomto odkazu a balíček pro hru Firestone Online Idle RPG na tomto odkazu.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 5. ze 14 do úterních 17:00

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store dále pokračuje ve své každoroční sváteční akci rozdávání her zdarma. Tentokrát máte možnost získat zdarma již pátou hru z této speciální vánoční akce.

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 7. ze 14 do čtvrtečních 17:00

I o Vánocích máte možnost získat v digitálním obchodě Epic Games Store hru zdarma. Nezapomeňte si jí přidat do své knihovny na Epicu.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 4. ze 14 do pondělních 17:00

Další den a další příležitost získat zadarmo novou hru. Epic Games Store pokračuje ve své sváteční nabídce her zdarma. Čtvrtá hra potěší milovníky survival hororových her.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a stříleček

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur a stříleček.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi