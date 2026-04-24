Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče plošinovek

Pátek, 24 Duben 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče metroidvania plošinovek.
Od 23.4. do 30.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Doomblade. Ve hře se vžijete do kůže Gloom Girl, která ovládá čepel, jež ji udržuje ve vzduchu a umožňuje jí masakrovat nepřátele, aniž by se dotkla země.

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní finští herní vývojáři ze studia Muro Studios. Inteligentní zbraň obdařená vlastní osobností je koncept, po kterém tvůrci videoher nesahají příliš často. Nezávislé studio Muro Studios patří mezi výjimky, a ve své akční plošinovce s prvky metroidvanie s názvem Doomblade nám umožní se ujmout hrdinky, která pomáhá nalezené čepeli vykonat cestu pomsty.

Hra nás zavede do fantasy světa, kterým procházíme v roli hrdinky známé jako Gloom Girl. Když v podzemí objeví Doomblade, tedy inteligentní meč oslabený a uvězněný Vládci hrůzy, rozhodne se mu vrátit svobodu, pomoci mu získat zpět jeho sílu a následně vykonat pomstu na věznitelích. V Doomblade sledujeme akci z boční perspektivy. Na první pohled se hratelnost příliš neodchyluje od žánrového standardu. Během hry skáčeme po plošinách, vyhýbáme se pastem a překonáváme terénní překážky. Zároveň vedeme dynamické souboje s protivníky, a to od běžných nepřátel, až po mocné bossy.

Meč má nejen vlastní osobnost, ale dokáže také udržet hrdinku ve vzduchu, což jí umožňuje likvidovat nepřátele, aniž by se dotkla země. Jeho schopnosti využíváme i při průzkumu, kdy nám pomáhá dostat se na jinak nepřístupná místa. S postupem času ve hře objevujeme démonické svatyně, které ukrývají síly odebrané čepeli. Díky tomu se postupně zvyšuje bojový potenciál Doomblade, což nám umožňuje čelit stále náročnějším výzvám. Co se týče grafického zpracování hry, tak dvourozměrná grafika hry Doomblade je zpracována v kresleném stylu.

Hra se na Epicu běžně prodává za 369 korun a její dohrání vám zabere přibližně 14 hodin vašeho času. Od odborných recenzentů na metacritic získala tato hra souhrnné hodnocení 83 a od hráčů uživatelské skóre 7,7.

Hru Doomblade můžete získat zdarma na tomto odkazu.

Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi