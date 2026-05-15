Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče RPG her a adventur
Od 14.5. do 21.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Sunderfolk a Batman: The Telltale Series.
První hra Sunderfolk vyšla v roce 2025 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Secret Door. Děj taktického RPG Sunderfolk je zasazen do fantasy země zvané Sunderlands, jejímž srdcem je město Arden. Pozůstatky magického kamene světla zajišťují jeho obyvatelům klidný a prosperující život, alespoň tomu tak bylo do chvíle, než si na něj začaly brousit zuby temné síly z okolních jeskyní. Během hry se ujímáme hrdinů, jejichž úkolem je bránit Arden před hrozbami číhajícími v Sunderlands.
Hratelnost hry Sunderfolk stojí na dvou hlavních pilířích. Prvním z nich jsou mise, ve kterých z ptačí perspektivy vedeme do boje vybranou postavu. K dispozici máme arkanistu, barda, berserkera, pyromanta, lovce a lotra, přičemž každá z těchto tříd disponuje vlastní sadou silných a slabých stránek i schopností využívaných na bojišti.
Samotné souboje probíhají tahově na arénách pokrytých sítí hexagonálních polí. Během střetů vykládáme karty spojené s jednotlivými schopnostmi naší postavy, takže jedním z klíčů k úspěchu je sestavení co nejsilnějšího balíčku. S postupem ve hře navíc získáváme stále lepší vybavení, včetně zbraní, které dále zvyšují náš bojový potenciál.
Mezi výpravami do Sunderlands se vracíme do Ardenu, jenž slouží jako naše základna. Návštěvy města představují příležitost poznat jeho obyvatele, pořídit si nové vybavení a také toto místo dále rozvíjet, což tvoří druhý pilíř hratelnosti. Dále můžeme stavět nové obchody a vylepšovat už ty odemčené.
Druhá hra Batman: The Telltale Series vyšla v roce 2016 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Telltale Games. Příběh adventury Batman: The Telltale Series není přímo propojen s žádným filmem, komiksem ani jinou hrou o Batmanovi. Vývojáři ze studia Telltale Games místo toho představili vlastní verzi města Gotham City a vlastní interpretaci slavného superhrdiny, přičemž se typicky zaměřili na morální rozhodnutí, která hráč činí.
Hra ukazuje Batmana v relativně rané fázi jeho kariéry, kdy už disponuje všemi známými gadgety a zločinci z něj mají respekt. Na druhou stranu mu policie stále nedůvěřuje a někteří strážci zákona neváhají proti němu použít zbraň. Celý příběh se věnuje oběma stránkám života hlavního hrdiny a činům podnikaným jak v roli Batmana, tak Bruce Waynea. Důležité je, že rozhodnutí učiněná v jedné identitě mají dopad i na tu druhou. Scénář hry se soustředí především na osobní problémy Batmana, včetně snahy udržet dobré jméno své rodiny a také na následky, které noční boj se zločinem zanechává na jeho těle i psychice.
Ve hře se objevuje celá řada známých postav ze světa Batmana. Například Alfred Pennyworth, Vicki Vale, James Gordon nebo Renee Montoya. Chybějí však Batmanovi pomocníci jako Robin, Batgirl či Nightwing. Příběh hry je rozdělen do pěti epizod s názvy Realm of Shadows, Children of Arkham, New World Order, Guardian of Gotham a City of Light.
Z hlediska herních mechanismů se Batman: The Telltale Series drží modelu známého z předchozích her studia Telltale Games. Jde tedy o epizodickou adventuru složenou z pěti částí, v níž chybějí klasické logické hádanky a hratelnost je zaměřena především na vyprávění poutavého příběhu formovaného hráčovými rozhodnutími a činy.
Během hraní prozkoumáváme jednotlivé lokace, vedeme rozsáhlé dialogy s NPC postavami a činíme řadu morálních rozhodnutí, která v klíčových momentech ovlivňují další vývoj příběhu. Důležité je, že následky rozhodnutí se neprojevují jen v rámci jedné epizody, ale přenášejí se i do všech následujících částí. Díky tomu lze hru opakovaně dohrávat a pokaždé objevit jinou verzi příběhu.
Protože ovládáme slavného superhrdinu, tak nechybí ani množství akčních scén, které jsou zpracovány tradiční formou QTE sekvencí. Tento systém se objevuje i během bojů, kdy správné mačkání tlačítek nabíjí speciální ukazatel energie, jehož naplnění umožňuje rychle ukončit souboj. Po vizuální stránce je Batman: The Telltale Series vytvořen v charakteristickém kresleném stylu typickém pro studio Telltale Games.
Při tvorbě výtvarné stránky se autoři inspirovali prací slavných kreslířů batmanovských komiksů jako Jim Lee, Greg Capullo nebo Neal Adams. Výsledkem je temná a ponurá atmosféra doplněná značnou dávkou brutality, takže hra je určena spíše starším hráčům.
Hru Sunderfolk můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Batman: The Telltale Series zdarma na tomto odkazu.
