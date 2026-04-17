Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče taktických strategických her

Pátek, 17 Duben 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče taktických strategických her.
Od 16.4. do 23.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Stone of Madness. Jedná se o taktickou stealth strategickou hru s izometrickým pohledem, ve které vedeme skupinu postav snažících se uprchnout ze španělského kláštera v 18. století. Důležitou roli v The Stone of Madness hrají psychické problémy členů týmu a jejich unikátní schopnosti.

Hra vyšla v roce 2025 a stojí za ní španělští herní vývojáři ze studia The Game Kitchen. Toto studio vytvořilo v minulosti metroidvania sérii Blasphemous. Hra vypráví příběh o skupině pěti postav vězněných ve španělském klášteře z 18. století, kde duchovní používají brutální metody, které mají údajně léčit duševní choroby. Pouze díky úzké spolupráci mají vězni šanci na útěk. Do cesty se jim postaví nejen fanatičtí duchovní a brutální stráže, ale i nadpřirozené bytosti a také jejich vlastní psychické problémy.

Základy hratelnosti The Stone of Madness vycházejí ze série Commandos a jejích následovníků. Dění sledujeme z izometrického pohledu a akce probíhá v reálném čase. Naše postavy nejsou silné v přímém boji, proto hraje klíčovou roli plížení, vyhýbání se odhalení a v případě nutnosti tiché eliminování nepřátel. Pomáhá tomu možnost zobrazit zorné pole stráží.

Každý člen týmu má jedinečné schopnosti a postup úrovněmi vyžaduje správné využívání talentů všech postav. Neobvyklým prvkem je, že všechny postavy mají také vlastní traumata a strachy, které ztěžují plnění úkolů. Například jedna z nich se panicky bojí ohně, a má proto problém se soustředit v jeho blízkosti. Pokud své svěřence příliš vystavujeme tomu čeho se bojí, tak to může vést až k jejich nervovému zhroucení, které se projeví paranoiou, demencí nebo záchvaty agrese. Grafický styl hry si bere inspiraci v obrazech španělského malíře Francisca Goyi.

Hru The Stone of Madness můžete získat zdarma na tomto odkazu.

Epic Games Store, Hry zdarma
Epic Games Store

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi