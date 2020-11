Američané vyvíjejí nástupce tanku M1 Abrams. Prim má hrát umělá inteligence

Letos v říjnu proběhl ve výzkumném a vývojovém centru GVSC v Michiganu inovační workshop zabývající se budoucností tankových vojsk. Předmětem workshopu byl nástupce tanku M1 Abrams a několik armádních odborníků na problematiku pozemních obrněných vozidel prodiskutovalo různé úvahy jakým směrem by se měl nástupce Abramsu ubírat.

Říjnový workshop byl součástí projektu Optionally Manned Tank (OMT), v němž jde o vývoj tanku, který by mohl operovat jak s lidskou posádkou, tak i bez ní, např. pomocí ovládání na dálku nebo určitého autonomního řízení.

V rámci projektu nástupce Abramse už vznikly minimálně tři koncepce. První počítá s lehkou verzí tanku. V maximální míře spoléhá na systém aktivní ochrany, která by v okruhu 360° kolem tanku ničila přilétající střely, aniž by se dotkly pancíře tanku. Tato koncepce počítá s výbornou mobilitou a rychlou dopravou tanku na bojiště, ale na úkor pancéřování tanku. Ne všechny střely dokáže aktivní ochrana tanku zadržet. Druhá koncepce je tank váhově odpovídající dnešním Abramsům, tedy kolem 70 tun. Tento tank představuje jakýsi nejlepší poměr mezi mobilitou a ochranou. A nakonec supertěžký tank, který by s těžkým pancéřováním poskytoval maximální ochranu posádky na úkor strategické a taktické mobility.

Zmenšené modely současných tanků a BVP, nacházejí se zde i tři tanky z koncepce OMT, bohužel jsou záměrně rozmazány - zdroj: popularmechanics

Do úvahy připadá bezosádková věž se systémem řízení palby ATLAS (Advanced Targeting and Lethality Aided System). Systém ATLAS je momentálně testován na podvozku Griffin a modulu/věži Advance Lethality and Accuracy System for Medium Calibur (viz. testovací platforma obrněného vozidla,obr. v perexu) a spoléhá na umělou inteligenci.

Tato umělá inteligence by měla na starosti detekci cílů na bojišti, jejich komplexní identifikaci a v poslední řadě by vždy požádala lidského operátora-střelce o souhlas ke zničení cíle. Operátor-střelec bude vše kontrolovat na monitoru/tabletu uvnitř tanku, případně někde ze vzdáleného stanoviště. Pokud by umělá inteligence dostala pokyn k eliminaci cíle, dojde k jeho uzamčení, výběru příslušné munice a zacílení. Následně umělá inteligence bude pálit z kanónu tanku na uzamčený cíl, dokud ten nebude zcela zničen.

Údajně takto vypadají tanky z koncepcí OMT - zdroj: twitter

Tank bude zřejmě vybaven větším kanónem než 120 mm (13MJ). Jako vhodný nástupce se jeví 130 mm kanón (20MJ) nebo ještě silnější 140 mm kanón. Elektromagnetické dělo (railgun) jako kanón pro tank nové generace stále není připraveno a tak tuto možnost můžeme s určitostí vyloučit. Nový tank může mít i laserové dělo, které bude sloužit jako obrana proti dronům, případně RAM munici.

Nově by měl tank umět odpalovat drony. Válka o Náhorní Karabach ukázala, že definitivně ovládly bojiště drony. Izraelské a turecké drony využívané Azerbájdžánem přinutily arménské vojáky neustále ustupovat, a defakto tak rozhodly o výsledku války. Nástupce Abramse bude umět ze svých výmetnic odpalovat průzkumné/kamikaze drony, které po odpálení z tanku rozvinou svá křídla a zapojí se do operací na bojišti.

Dále by měl tank umět spolupracovat s tzv. robotickými wingmany, což budou modulární obrněná vozidla, která mohou být osazena věžemi s různými typy zbraní. Tyto obrněná robotická vozidla budou částečně řízena umělou inteligencí a může nad nimi přebrat kontrolu operátor nacházející se např. v tanku. Stále platí, že povel k eliminaci cílů zadává člověk a nedělá to automaticky umělá inteligence. Nový tank bude moci operovat s posádkou sedící uvnitř tanku, případně být dálkově řízen člověkem nebo bude mít určitou míru autonomních funkcí.

Posádku mají tvořit tři lidé. Řidič, střelec a operátor dronů, robotických wingmanů či dalších tanků bez posádky.